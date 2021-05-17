Puşkov, Erdoğan'ın 'Büyük Ortadoğu doktrinini' işaret etti: Filistin-İsrail sorununda birkaç hedefe ulaşmak istiyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 'Büyük Ortadoğu'daki jeopolitik rolünü en üst düzeye çekme' doktrinine uygun olarak Filistin-İsrail sorununda bir değil birkaç hedefe ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Erdoğan'ın uluslararası toplumun İsrail'e Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ders vermesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Puşkov, Cumhurbaşkanı'nın Filistin-İsrail sorunuyla ilgili birkaç hedefi bulunduğunu kaydetti.

Telegram hesabından yaptığı açıklamada bu hedeflerden söz eden Puşkov, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, Türkiye'nin Filistinlilerin esas koruyucusu ve İsrail'le siyasi ihtilaftan korkmayan ülke olarak kabul görmesi. Bu, Erdoğan'ın İslam dünyasındaki otoritesini artıracak."

Erdoğan'ın ikinci hedefinin Filistin-İsrail sorununun çözüm sürecinde Türkiye'nin ağırlığını artırmak olduğunu belirten Puşkov, bunun Ankara'nın Ortadoğu ve BM'deki diplomatik eylemlerini artıracağının ifade etti.

Erdoğan'ın üçüncü hedefinin ise, halihazırda Türkiye'ye önemli sonuçlar getiren Azerbaycan'a askeri destek politikasını İsrail'le çatışan Filistinlilere destek politikası şeklinde devam ettirmek olduğunu söyleyen Rus senatör, "Muhtemelen bunun sonucunda Türkiye'nin askeri-siyasi ve diplomatik aktivizm yoluna kararlılıkla girdiği ve Libya'dan Kafkaslar'a, uzun vadede Orta Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada gerekli bir siyaset ve diplomasi faktörü haline geldiği görülecek" diye vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, uluslararası camianın da İsrail'e bu saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu kapsamda İslam dünyasının söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etmişti.