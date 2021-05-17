Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını 7 yerinden bıçaklayan adam: Ölmemiş, bu yüzden beni tutuklayacaklarını sanmıyorum

Aksaray'da 23 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi 44 yaşındaki Yeter Çekiç'i, 7 yerinden bıçaklayan Bayram Çınar, adliyeye sevk edildi. Çınar'ın ilk ifadesinde, ''Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum'' dediği belirtildi.

Aksaray'da meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Bayram Çınar, 23 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i, aralarında çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Yaralanan Çekiç, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bayram Çınar, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını öne sürdü.

'Pişman değilim'

Çınar'ın emniyetteki ilk ifadesinde ise, "Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çınar, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Çekiç'in yakınları ise Çınar'a tepki gösterdi.