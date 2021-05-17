Memleket Partisi resmen kuruldu, sözcüsü belli oldu

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, partisinin kuruluş başvurusunu yaptı. Parti sözcüsü, kısa süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer oldu.

CHP'nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2020'de Sivas’ta başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşti.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin aktardığına göre İçişleri Bakanlığı'na gelerek yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.

Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne kısa süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Usluer, Kurucular Kurulu toplantısının ardından alınan kararları ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmelerini açıklayacak.

Partide kimler var?

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.

İnce, başvuru sonrası kendi içlerinde bir toplantı yapacaklarını ve genel başkan seçeceklerini duyurmuştu. "İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak" diyen İnce, "Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız" ifadesini kullanmıştı.