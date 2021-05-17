Mersin’de karaya vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Mersin'de geçen hafta ölü olarak karaya vuran dev balinanın ölüm sebebi belli oldu. Yapılan nekropsi sonuçlarına göre balığa büyük bir geminin çarptığı ve en az 10 gün denizde ölü kaldığı tespit edildi.

Geçen hafta Mersin'in Yenişehir ilçesi açıklarında, devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve sahile vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın ‘fin’ türü bir balina olduğunu söyledi. Ayas, şunları söyledi:

"Tabii bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır."

Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, "Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü. Büyük bir gemi ile balığın çarpışması sonucunda bu büyüklükte bir yaralanmanın meydana geldiği, bu yaralanmaya bağlı olarak ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik" diye konuştu.

Mersin sahiline 14 metrelik oluklu balina vurdu: 'Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü' https://t.co/mIAk4203ll pic.twitter.com/Yu7ecI2Fvi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021

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Balığın ölü olarak en az 10 gün denizde kaldığının altını çizen Ayas, sözlerine şöyle devam etti: