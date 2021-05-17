Thodex'e yönelik haciz işlemleri başladı

Kripto para borsası Thodex mağdurlarının başvurusu üzerine haciz memurları şirketin İstanbul Kadıköy'deki ofisine gitti. Polis eşliğinde tespit çalışması yapıldı. Şirkete ait 3 lüks aracın haczedildiği öğrenildi.

Mağdur avukatları, Thodex'in alacaklı taraf olduğu 10 dosyanın icra dairelerinde devam eden davalarıyla ilgili de icra talebinde bulundu.

Kararın, Thodex lehine çıkması durumunda alacaklar da icra edilecek.

Kripto para borsası Thodex'e erişim askıya alınmış, 20 Nisan'da da şirket kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'a firar etmişti.

Çok sayıda kişinin mağdur olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Thodex’te haciz işlemi başladı. Mağdur avukatı kripto para borsasının merkezine icra memurlarıyla geldi, ilk haciz yapıldı. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/VCkmcvHeNb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2021

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