Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a: Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
- Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız.
- Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık.
- Esnafa salgın desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı.
- 235 bin esnafa 5 bin lira hibe verilecek.
- Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk.
- Terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu, Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.
- Terör örgütleri, suç çeteleri gibi zehirli bir yılandır. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.
- Türkiye’nin hem vatandaşına hem de iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu bir hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor.
- Sayın Biden, Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz.
- İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. Bunlar yavruları, yaşlıları öldürecek kadar katil.
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