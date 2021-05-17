Yavaş: MEB, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için belediyemize verdiği izni iptal etti

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için verilen iznin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için verilen iznin iptal edildiğini belirtti. Yavaş, “Milli Eğitim Bakanlığı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için belediyemize verdiği izni iptal etti. Hiçbir siyasi farklılık ve kazanım; tarihi yaşatmaktan, eğitime inanmaktan, Cumhuriyet miraslarından önemli olamaz. Biz iyiliği bulaştırmaya her koşulda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu için belediyemize verdiği izni iptal etti.



Hiçbir siyasi farklılık ve kazanım; tarihi yaşatmaktan, eğitime inanmaktan, Cumhuriyet miraslarından önemli olamaz.



Biz iyiliği bulaştırmaya her koşulda devam edeceğiz. https://t.co/jNJDW2Z89u — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 17, 2021

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