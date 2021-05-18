HDP'den, Abdulkadir Selvi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili yazdıklarına yalanlama

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 14 Mayıs Cuma günü yayımlanan yazısında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözleriymiş gibi aktarılan ifadeleri yalanladı. HDP, Demirtaş'ın ifadelerinin beklenmesinden ötürü, tekzibin geciktiğini belirterek; Hürriyet gazetesini ve Selvi'yi özür dilemeye davet etti.

Abdulkadir Selvi'nin iddiaları gerçek dışıdır, uydurmadır!



Abdülkadir Selvi'nin, Selahattin Demirtaş tarafından söylenmiş gibi aktarılan bir takım ifadeleri içeren köşe yazısına ilişkin Basın Büromuzun tekzibihttps://t.co/Hqpn0ZY3p9 — HDP (@HDPgenelmerkezi) May 17, 2021

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Abdulkadir Selvi'nin iddiaları gerçek dışıdır, uydurmadır!

Hürriyet gazetesinin 14 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan Abdülkadir Selvi imzalı köşe yazısında, Sayın Selahattin Demirtaş’ın beyan ettiği iddia edilen ve tırnak işaretiyle onun ağzından aktarılan, “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” şeklindeki sözler tümüyle gerçek dışıdır, hayal ürünüdür, uydurmadır.

Sayın Demirtaş’ın hiçbir basın kurumuna, söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur.

Hürriyet gazetesinin ve gazetenin köşe yazarı Abdülkadir Selvi’nin bu yalanı düzeltmelerini, partimizden ve Sayın Demirtaş’tan özür dilemelerini bekliyoruz.

Konuyla ilgili, Sayın Demirtaş’ın da görüşüne başvurma gereksinimi duyulduğundan, yazının yayımlandığı günden sonra yapılan ilk avukat görüşü beklenmiş dolayısıyla bu tekzip açıklaması gecikmiştir."