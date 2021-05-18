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    Kapadokya'da balonlar yeniden havalandı: Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

    © İHA
    Türkiye
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    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde hava muhalefeti ve tam kapanmanın ardından 21 gün sonra sıcak hava balon turları yeniden gökyüzü ile buluştu. Balonlar bu sabah Beşiktaş bayrakları ile havalandı.

    Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemenin mutluluğu yaşadılar.

    Royal Balloon pilotlarından Ahmet Başyiğit, 21 günün ardından yeniden uçtukları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Başyiğit, "21 günün ardından sıcak hava balonlarımız yeniden havalanmaya başladı. Çok mutluyuz. Misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. İnşallah turizm sezonunda bu ilginin yükselerek gitmesini temenni ediyoruz. Biz balon uçuşlarımızda maske ve mesafe kurallarına göre uçuyoruz. Normalde balonumuz 16 kişilik ama biz maksimum 8 kişi alıyoruz. Bu pandemiye göstermiş olduğumuz özenden kaynaklanıyor" diye konuştu.

    Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

    Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunda faaliyet gösteren Royal Balon firması 2020-2021 futbol sezonunu Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamlamasının ardından yerden metrelerce yükseklikte Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı. Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balon sepetlerine 15 metre boyunda Beşiktaş bayrakları asıldı. Balon turuna katılan yabancı turistlerinde "Şampiyon Beşiktaş" sloganları ve kartal pençesi yapmaları ile havalanan sıcak hava balonları Beşiktaş’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladı.

    Royal Balon pilotlarından Tolga Eke yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ın şampiyonluğundan sonra yönetim kurulu başkanımız Mehmet Dinler kendisi aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olarak şampiyonluk kutlamalarında katılmasıyla beraber bugün uçan tüm balonlarımıza Beşiktaş bayrakları astık. Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutluyoruz" dedi.

    Balon pilotu Abdullah Koyuer’de açıklamasında "Bir Beşiktaş taraftarı olarak şampiyonluğumuzu gökyüzünde kutladığımız için çok mutluyuz" dedi. Koyuer, "Bu anı yaşamak ölümsüzleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk. 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şuanda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. Balonlarımız Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır" diye konuştu.

    Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyesi olan Mehmet Dinler’in Beşiktaş’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutlamak istemesinin ardından Royal balona ait tüm balonlar Beşiktaş bayrakları ile havalandı.

    Etiketler:
    Şampiyonluk, Balon, Kapadokya, Beşiktaş
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