Ankara'nın taksi duraklarına modern tasarım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarının tasarımını yeniliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarlarının tasarladığı taksi duraklarının ilk uygulama adresi Çukurambar oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafı ile taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturdu. Taksici esnafından gelen talepler üzerine Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarları tarafından tasarlanan ilk taksi durağı Çukurambar’da hizmet vermeye başladı.

Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi. Semte, konuma ve taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları; 60 metrekare, 45 metrekare ve 30 metrekare olarak 3 tip olarak tasarlandı.

© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafı ile taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturdu.

© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi Taksi durakları; 60 metrekare, 45 metrekare ve 30 metrekare olarak 3 tip olarak tasarlandı.

“Kent içi ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan taksiler ile taksi duraklarının erişilebilirliği, konumu ve konforu taksici esnafımız için çok önemli. Ankara'da 7 bin 700 taksimiz, 500'e yakın da taksi durağımız var. Ankaralıların taksi duraklarına rahat ulaşımını sağlamak ve taksici esnafımızı daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla bu durakları yapıyoruz. Bu duraklar Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü personeli tarafından tasarlandı. Bu projemiz özellikle taksici esnafımızın mesleklerini icra ederken konforlarını düşünerek iç ve dış oturma mekanları, lavabosu, mutfağı, ısıtma ve soğutma sistemleri düşünülerek yapıldı.”

'Bizimle ilgilendi ve mesai harcadı'

Ankara taksici esnafının görüşlerini alan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Umumi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile yapılan görüşmeler sonrasıyeni taksi duraklarını gelen talepleri değerlendirerek yapıyor. Yapılan incelemelerle taksicilerintespit edilirken, UKOME kararı doğrultusunda daha önce durak yeri verilmiş ancak mevcutta durağı olmayan noktalara öncelik veriliyor.Eski ve fonksiyonel olmayan durakların yenilenmesi için harekete geçtiklerini ve kenti güzelleştirmek için işlevsel taksi durakları yapmaya başladıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanışu bilgileri verdi:

Çukurambar Taksi Durağı Başkanı Selahattin Karabenli, yeni taksi duraklarından çok memnun olduklarını dile getirdi ve “Değerli büyüğümüz Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Başkent’e yakışan bir durak hediye ettiler bize. Başkanımızın gönlünden geçenleri bize de hissettirmesi bizi duygulandırdı. Bizimle ilgilendi ve mesai harcadı” dedi.