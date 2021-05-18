Ankara'nın taksi duraklarına modern tasarım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafı ile taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturdu. Taksici esnafından gelen talepler üzerine Kent Estetiği Daire Başkanlığı mimar ve iç mimarları tarafından tasarlanan ilk taksi durağı Çukurambar’da hizmet vermeye başladı.
Yeni taksi durakları kapalı ve açık kullanım alanları, ibadethane, depo, WC ve mutfak bölümleriyle taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edildi. Semte, konuma ve taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları; 60 metrekare, 45 metrekare ve 30 metrekare olarak 3 tip olarak tasarlandı.
“Kent içi ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan taksiler ile taksi duraklarının erişilebilirliği, konumu ve konforu taksici esnafımız için çok önemli. Ankara'da 7 bin 700 taksimiz, 500'e yakın da taksi durağımız var. Ankaralıların taksi duraklarına rahat ulaşımını sağlamak ve taksici esnafımızı daha modern imkanlara kavuşturmak amacıyla bu durakları yapıyoruz. Bu duraklar Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü personeli tarafından tasarlandı. Bu projemiz özellikle taksici esnafımızın mesleklerini icra ederken konforlarını düşünerek iç ve dış oturma mekanları, lavabosu, mutfağı, ısıtma ve soğutma sistemleri düşünülerek yapıldı.”
'Bizimle ilgilendi ve mesai harcadı'
Çukurambar Taksi Durağı Başkanı Selahattin Karabenli, yeni taksi duraklarından çok memnun olduklarını dile getirdi ve “Değerli büyüğümüz Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Başkent’e yakışan bir durak hediye ettiler bize. Başkanımızın gönlünden geçenleri bize de hissettirmesi bizi duygulandırdı. Bizimle ilgilendi ve mesai harcadı” dedi.
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