Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar, Mersin'e getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun 🤲 pic.twitter.com/CZv87tIEHe
Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)