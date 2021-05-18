AK Partili Çelik'ten Akşener'e tepki: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek en büyük çirkinliklerden biridir

Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir.