Kılıçdaroğlu: 128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir yönetim Cumhuriyet tarihinde görülmedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "'128 milyar dolar nereye gitti?’ sorusundan rahatsız oluyorlar, böyle bir devlet yönetimi cumhuriyet tarihinde hiç olmadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunudu.

Kılıçdaroğlu, "Kapanma sonrasında bile aldıkları kararların ne kadar dengesiz oldukları ortaya çıktı. AVM'ler açık çay bahçeleri kapalı. Allah bunlara akıl fikir versin. Nasıl aldılar bu kararları emin olun anlamakta zorlanıyorum" dedi.

"Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti? Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 83 milyon da bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi cumhuriyet tarihinde hiç olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlette liyakat sistemini yerle bir ettiler. Esnaf kan ağlarken Saray'ın beslemeleri birden çok maaş alarak krallar gibi yaşamaya devam ediyorlar" diye konuştu.

T24'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: