Ankara'da esnaf, 'Kısıtlamalar hepimizi yok etmektedir, artık yeter' diyerek vergi levhalarını yaktı

Kademeli normalleşme sürecinde de pek çok kısıtlamaya tabi tutulan esnaf, Ankara'da protesto gerçekleştirdi. Vergi levhalarını yakan grup, ''Kısıtlamalar hepimizi yok etmektedir, artık yeter" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın son olarak yayınladığı kademeli normalleşme genelgesi, esnafın beklentilerini karşılamadı.

Kademeli normalleşme düzenlemesinden memnun olmayan esnaf, Ankara Valiliği önünde buluşmak istedi. Polisin valilik binası önüne geçmelerine izin vermemesi üzerine farklı bir noktada bir araya gelen grup, mağduriyetlerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Esnaf, "Türkiye'de milyonlarca insan bir buçuk yıldır rızkından, ekmeğinden edildi. 55 milyon insan bankalara borçlu" açıklamasında bulundu ve ardından vergi levhalarını yaktı.

#Ankara'da yasaklardan iflas noktasına geldiğini belirten esnaf vergi levhalarını yaktı.



Polis açıklamayı yapan iki esnafa maskesiz oldukları gerekçesiyle ceza kesti. pic.twitter.com/rKE8RrTLTw — Turan Salcı (@turansalcii) May 18, 2021

Polis, protesto eylemi sonrasında açıklama yapan iki esnafa, maske takmadığı için ceza yazdı.