'PKK'nın Suriye sorumlusu' deniyordu: MSB, Sofi Nurettin'in saklandığı mağaranın vurulma anına dair görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler" duyurusuyla saat 14:30'da yayınlayacağını bildirdiği videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" şeklindeki açıklamasını hatırlatan bakanlık, mağaranın vurulma anına dair görüntüleri aktardı. Bakanlığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT ’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

ve ’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG ’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

’nin Suriye Genel Sorumlusu olan kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır."