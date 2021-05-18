CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e çıktı.

CHP Genel Merkezi'ne Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Filistin bayrağı asıldı.

Bayrağın altında da "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır" yazıldı.