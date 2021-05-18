Erdoğan’ın Viyana’ya gösterdiği tepkiye Avusturya Dışişleri’nden yanıt

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında ‘Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum’ sözlerine Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’den yanıt geldi.

Erdoğan’ın sözleri ile ilgili açıklamada bulunan Schallenberg, Ortadoğu’daki çatışmanın öfkelenerek çözülemeyeceğini, Türkiye’nin gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

'Ortadoğu’daki çatışma öfkelenerek çözülemez'

Avusturyalı bakan, “Ortadoğu’daki çatışma öfkelenerek çözülemez. Hamas bir terör örgütüdür. Bize eylem yasasını dayatmalarına izin vermemeliyiz” açıklamasında bulundu.

Terör karşısında İsrail'in yanında yer alan, Avusturya hükümetinin de dahil olduğu hükümetlere yönelik bu tür saldırılarla Türk siyasetçilerin bir kez daha ‘korkunç hukuk anlayışlarını’ ortaya koyduklarını savunan Schallenberg, “Türkiye’yi ateşe körükle gitmek yerine, acilen gerilimin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın açıklamasının ardından Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un kuruma çağrıldığını duyurdu.

Sputnik'e yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saçma açıklamalarının ardından Türk Büyükelçi, Avusturya'nın tutumu son derece net bir şekilde iletilmek üzere sabah saatlerinde dışişleri bakanlığına çağrıldı” denildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu. Başbakanlığın bu adımının ardından Avusturya Dışişleri Bakanlığı da binasına İsrail bayrağı çekerek, İsrail’in güvenliğini kararlılıkla desteklediğini açıklamıştı.

Avusturyalı yetkililerinin Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.