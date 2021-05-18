19 yaşındaki Havva Nur Çalışkan otel odasında ölü bulundu

Antalya Muratpaşa ilçesinde bir otelde kalan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Havva Nur Çalışkan, odasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle otele gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamadı.

Havva Nur Çalışkan'ın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışkan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Genç kızın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı olayla ilgili otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

Uyuşturucu iddiası

Olay sonrası gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışkan'ın fenalaştığını söyledi.