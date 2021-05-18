Çavuşoğlu: Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk milletidir

Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar" dedi.

"Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: