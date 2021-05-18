AİHM, futbolcu Deniz Naki ve Amed Spor Kulubü'nün başvurusunda Türkiye'yi mahkum etti

AİHM, Amedspor ve eski futbolcusu Deniz Naki davasında “düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı" ve "adil yargılama hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.

Diken'in aktardığına göre, Türkiye’nin Deniz Naki ve Amed Sportif Kulübü’ne 6 bin 58 euro, manevi zarar için oyuncuya 2 bin euro, kulübe ise 6 bin euro ödemesi kararlaştırıldı.

TFF ‘ideolojik propaganda’ demişti

Amedspor’un eski oyuncusu Deniz Naki, 2016 yılında Bursaspor maçından sonra sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

“Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık! Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik! Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her bijî Azadî.”

TFF Tahkim Kurulu, bu paylaşımını ‘ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı‘ bularak Deniz Naki’ye 12 resmi müsabakadan men cezası verirken, kulübü Amedspor’a da 19 bin 500 lira para cezası kesmişti.

Bursaspor maçının ardından 17 Nisan 2016 tarihinde oynanan Amedspor-Keçiörengücü müsabakasında taraftarlarının ideolojik tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle da Tahkim Kurulu’nca Amedspor’a üç puan silme cezası verilmişti.