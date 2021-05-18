İBB Başkanı İmamoğlu, Twitch kanalı açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı yarın Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı.

İmamoğlu’nun Twitch kanalı (twitch.tv/ekrmimamoglu), 19 Mayıs saat 19.00’da Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlayacak.

İmamoğlu’nun Twitch kanalındaki ilk canlı yayınının ismi 'Zor Sor' olacak. İmamoğlu’na bu yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek.

Gençler yarına hazır mısınız?



Zor Sor programında sorularınızı bekliyorum.



19 Mayıs 19.00'da Twitch kanalımda buluşalım. https://t.co/cJixvWox1H pic.twitter.com/AEjKTbdW7T — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 18, 2021

​Yayın boyunca tanınmış isimlerin sorularına yanıtlar verecek İmamoğlu, IGEF 2021’in ardından da Twitch kanalındaki farklı içeriklerle gençlere seslenmeye devam edecek.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitch'e katılmıştı.