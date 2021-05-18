Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi, 203 can kaybı yaşandı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre;
- Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.
- Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.
- Toplam can kaybı 45 bin 186’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı.
- Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245’e yükseldi.
- Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
18 Mayıs 2021 Kovid-19 Hasta Tablosu
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