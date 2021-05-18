Sedat Peker, Bakan Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Özışık ile görüşme videosunu yayınladı

Sedat Peker, Bakan Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile videosunu yayınladı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı.

Kıymetli dostlarım,

İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. pic.twitter.com/HRURnpPKu1 — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

​Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor.

2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim! pic.twitter.com/25jwqXSuDZ — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

​CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti. İddiaların hedefindeki gazeteci Hadi Özışık halktvcomtr'ye gönderdiği mesajda iddiaları yalanlayarak, "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" demişti.