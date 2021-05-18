Ev eşyası yüzünden tartıştığı kardeşini tabancayla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehmus S., otomobiliyle kardeşi Serhat S.’nin cadde üzerinde bulunan koltuk döşeme dükkanının karşısına gelerek park etti.

Daha önce kardeşiyle tartışan Şehmus S., kendisine doğru gelen Serhat S.’ye tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Serhat S.’nin sağ bacağına isabet etti.

Ardından kardeşinin iş yerinin önünde duran Bilal A.’ya doğru koştu. Bilal A., arka sokağa doğru kaçarken, Şehmus S. koşarak otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan Serhat S., gelen sağlık ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cadde üzerinde patlamamış 1 mermi ve 2 boş kovan bulundu.

'Bana sıkmadı'

Şehmus S. tarafından kovalanan Bilal A., “Gel buraya dedi ama bana sıkmadı, sıksaydı yakınındayken sıkardı. Evdeki eşyalarından dolayı kardeşiyle kavga etmişlerdi” dedi.