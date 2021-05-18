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    TBMM Genel Kurulu

    TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

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    Türkiye
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    TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

    Genel Kurulda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Meclisi, "Gazze ve Kudüs'te yaşanan vahşet" hakkında bilgilendirmesinin ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

    İlk olarak İYİ Parti'nin, "nüfuzun ve görevin kötüye kullanılması ile artan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti'nin, 19 yılın sonunda yolsuzluk konusunda sınıfta kaldığını savundu.

    Öztürk, son dönemlerde Türkiye'de hem kendine emanet edilen kamu gücünü kötüye kullananların hem de kamu gücünü kullananlara yakın olduğunu iddia ederek, menfaat sağlamaya çalışanların sayısında artış yaşandığını öne sürdü.

    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Partili bürokratların, birden çok yerden devasa tutarda maaş, ücret, prim, huzur hakkı ve kar payı aldığını iddia etti.

    AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Bizim yolsuzluklar karşısındaki duruşumuz çok net. AK Parti'yi iktidarda tutan şey, dürüstlüğü, emanete olan bağlılığı, yolsuzluklar karşısındaki sert, kararlı ve tavizsiz tavrıdır." diye konuştu.

    Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

    'Hesap sorulmalı'

    Daha sonra CHP'nin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların araştırılması" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Pekcan'ın, "kendi bakanlığına mal satan bir bakan" olarak tarihe geçtiğini savundu.

    Demokrasi ve şeffaflık için hesap sorulmasını isteyen Öztunç, "Maske takmayan vatandaşa ceza yazılıyor ama kendi şirketinden bakanlığına mal satan biri yargılanamıyor. Gelecek nesillerde 'Malı götür, nasıl olsa bir şey olmuyor.' algısı oluşuyor. Bu önergeye, Meclisin onuru için kabul oyu vermenizi talep ediyorum." diye konuştu.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bir bakanın tevessül edeceği bir şey mi bu? Bu nasıl bir rezalet?" diye sordu.

    Türkkan, "Bunların hiç çoluğu çocuğu, damadı, gelini yok mu? Eve gittiklerinde yüzlerine bakabiliyorlar mı? 'Anne, sen bunu yapmışsın.' dedikleri zaman ne diyorlar? Hanımefendi daha önce 'sakıncalı' olduğu bildirilen bakanlığa bakan olmuş. Hangi bürokrata o tebliği gittiyse, gelir gelmez o 19 bürokratı görevden almış." ifadelerini kullandı.

    Bu arada HDP'nin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yol açtığı kamu zararları" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

    Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşimi 20 Mayıs perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

    Etiketler:
    HDP, İYİ Parti, CHP, TBMM
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