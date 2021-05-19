Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı

Henüz sebebi bilinmeyen patlamanın sesi kentin bir çok noktasında duyuldu, ardından kentte siren sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana gelirken, patlamanın sesi kentin bir çok noktasında duyuldu. Ardından, kentte siren sesleri duyuldu. Bölgedeki kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da saat 00:52 itibariyle 2. bir patlama daha meydana geldiği bildirildi.

Bakan Soylu: Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021

​Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliğinden ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir. Kamuoyuna duyurulur"

Milli Savunma Bakanlığı: Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır."