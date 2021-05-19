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    Mahmut Tanal

    CHP’li Tanal’dan Netanyahu hakkında suç duyurusu

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    CHP’li vekil Mahmut Tanal, Gazze’de Filistinli sivillerin katledildiği saldırıların emrini veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    CHP binasına asılan Filistin bayrağı
    CHP
    CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asıldı
    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi hakkında “İnsanlığa karşı suçlar”, “Soykırım”, “Uluslararası hukuku ihlal” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, İsrail güçlerinin Müslümanların kutsallarını çiğneyerek, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahalesiyle başlayan, İsrail ordusunun Gazze kentini bombalamasıyla devam eden vahşet sürecini anlattı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma dosyası açılan dilekçesinde, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde mazlum Filistin halkına soykırım uyguladığına dikkat çeken CHP'li vekil, şu ifadeleri kullandı:

    "İç politikada seçim hesapları içerisine giren, ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğini arkasına alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla İsrail ordusunun havadan ve karadan Filistin topaklarına, Gazze kentine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce masum Filistinli sivil yaşamını yitirmiştir. Yine hedef gözetilmeksizin, hiçbir kural tanımaksızın gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan Filistinli sayısı bini aşmıştır. Adeta gözü dönmüşçesine hareket eden, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'in savaş uçaklarıyla sağlık merkezleri, insani yardım kuruluşlarının bulunduğu binalar, uluslararası medya kuruluşlarının ofisleri hedef alınmıştır."

    'Türkiye'de yargılama yapılabilir'

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dilekçesinde İsrail devletinin Filistinli sivilleri katletmeye yönelik tutumunun Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesi gereğince “soykırım” suçu oluşturduğunu, TCK 76. maddesine göre “insanlığa karşı suç” kapsamına girdiğini kaydetti.

    Tanal dilekçede, uluslararası insancıl hukukunun tüm ilkelerini ihlal eden İsrail'in, imzalamış olduğu Cenevre Sözleşmeleri’ni de ihlal ettiğine dikkat çekti. Dilekçesinde Tanal, “Cenevre Sözleşmeleri’nin 3. maddesi açıkça göstermektedir ki, İsrail uluslararası hukuka aykırı hareket etmektedir, nerede ve ne zaman olursa olsun, suçludur ve suçlu kalacaktır” değerlendirmesini yaptı.

    Tanal, İsrailli yetkililerin Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle TCK'nın 8. maddesi uyarınca Türkiye'de yargılama yapılabileceğinin altını çizdi.

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    Etiketler:
    Suç duyurusu, Gazze, Filistin, ABD, İsrail, Mahmut Tanal, CHP, Türkiye
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