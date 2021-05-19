Çankırı'da boşanan çiftin yakınları arasında mal bölüşme kavgası çıktı: Darp edip yerlerde sürüklediler

Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil olunca kavga çıktı. Çıkan kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken kadın ile yakınları, darp edilerek yerlerde sürüklendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.

Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının darp edilerek yerlerde sürüklendiği kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üç şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Vali Ayaz'dan açıklama

Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır."

Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir.

Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır. — Abdullah Ayaz (@AbdullahAyaz78) May 18, 2021

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