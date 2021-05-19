YÖK, otizmli öğrencilere yabancı dil şartını kaldırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 'Otizm spektrum bozukluğu, işitme engelli ve zihin yetersizliği' olan öğrencilerin, konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartını kaldırdı.

YÖK 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için son yıllarda yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

'Otizm spektrum bozukluğu, işitme engelli ve zihin yetersizliği' olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına ilişkin karar bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Taban puan şartı sağlanmış sayılacak

YÖK tarafından alınan, engelli öğrencileri sevindirecek karara göre konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

Düzeltilmemiş engeli en az yüzde 70 veya düzeltilmiş engeli en az yüzde 40 ve üzeri olan işitme engelli olan,

Engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan,

Engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri 'yaygın gelişimsel bozukluk' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan adaylardan yabancı dil puanı şartı aranmayacak. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılacak.

Bununla birlikte bu programlara başvurabilmek için adayların yabancı dil dışındaki kazanım ve yeterliliklere sahip olması ve üniversitelerin diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekecek.

YÖK resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özellikle İşaret Dilini anadil olarak kullanan işitme engelli öğrenciler ile otizm spektrum bozukluğu ve zihin yetersizliği bulunan bireylerin Türkçe’nin kullanımı ile ilgili sorunları bulunurken bu kişilerden yabancı dil belgesi istenmesi, belli alanlarda özel yetenekleri olan öğrenciler için lisansüstü eğitimi çok zorlaştırıyordu” diyerek, yabancı dil şartının kaldırması ile belli düzeyde engeli olan bireylere fırsat eşitliği sağlanmış olduğunu bildirdi.

Yabancı dil asgari puan şartı 85'e çıktı

Yükseköğretim Kurulu ayrıca 'kalite ve liyakatı' esas alan bazı düzenlemeler de yaptı. 'Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki' öğretim görevlisi kadroları ile 'yabancı dil dersi veren öğretim görevlisi' kadrolarına atanmak için aranan asgari puan şartı 85'e yükseltildi. Böylelikle öğrencilerimize 'yabancı dil eğitimi verecek hocalarda' aranacak yabancı dil yetkinliği yükseltilmiş oldu.

'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te de iki önemli değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler şöyle: