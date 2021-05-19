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    AK Partili Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na kınama

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı açıklamayı kınadıklarını belirtti.

    Sözcü Çelik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    • ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.
    • Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır.
    • Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.
    • ABD Dışişleri bu açıklamasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın Yahudilere karşı sözler sarf ettiği şeklinde yalan bir beyanda bulunmuştur. Bu tavır ABD’nin İsrail'e verdiği orantısız ve haksız desteğin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçtığını ortaya koymuştur.
    • Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepki her bakımdan haklıdır ve insanlık gereğidir. Bu noktada susanların bize laf söylemeye hakları olmadığı gibi çarpıtma yapmaları hadlerine değildir.
    • Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir.
    • “Holokost" felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin "anti-semitizm"e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir.
    • Filistinli çocukların katledilmesine "İsrail'in kendisini savunma" hakkı diyerek destek veren ABD sözcüleri, çatışmayı sonlandırma çabalarından bahsederek Cumhurbaşkanımızı kendi görüşlerine katılmaya davet ediyor...

    • Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor.
    • ABD Dışişlerini, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini dikkatle dinlemeye davet ediyoruz. Bu açıklamayı yapanlar Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlerse adalet ve barış için adım atmış olacaklardır.

    ABD Dışişleri Bakanlığı,  Erdoğan'ın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor" ifadeleriyle tepki göstermişti.

    Etiketler:
    Kınama, AK Parti, ABD Dışişleri, İsrail, Filistin, ABD, Ömer Çelik
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