AK Partili Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanlığı'na kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır" ifadelerini kullandı.