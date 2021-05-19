Thodex soruşturmas: Firari Özer'in yengesi yakalandı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer Aydın'da gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari Zuhal Özer'in Aydın'da bir adreste saklandığı belirlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Zuhal Özer'i gözaltına aldı.

Şüphelinin Aydın’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Şirketin finans bölümü çalışanı Rana Azap dün polise teslim olmuştu. Şirketin yazılımcısı Oral Çınar da İstanbul'da yakalanmıştı. Çınar adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, Azap'ın ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.