İmamoğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı: Bağımsızlık fikri bu şehirde filizlendi, kurtuluş yolculuğu buradan başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs dolayısıyla bir video paylaştı. İmamoğlu, "Bağımsızlık fikri bu şehirde filizlendi, kurtuluş yolculuğu buradan başladı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir video paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında "Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Bağımsızlık fikri bu şehirde filizlendi, kurtuluş yolculuğu buradan başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle" ifadesini kullandı.

Güneş ufuktan şimdi doğar.

Yürüyelim arkadaşlar.



Bağımsızlık fikri bu şehirde filizlendi,

kurtuluş yolculuğu buradan başladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle... #19Mayıs1919🇹🇷 pic.twitter.com/xOUJRYjoeM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 18, 2021

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