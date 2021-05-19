İmamoğlu'ndan genelge tepkisi: Bu tören düzensizliğini lütfen giderin

Taksim'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Genelge gereği bir tanımlama var ve bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu tören düzensizliğini lütfen giderin" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da resmi törene katıldı.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği resmi kutlama programı anons edilirken "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesine uygun olarak icra edilecek çelenk sunma merasimini arz ediyorum" denildi.

Resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Resmi tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

İBB ayrı tören düzenledi

ibb.istanbul'da yer alan habere göre resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrı tören düzenledi. İBB'nin genç çalışanlarından Canem Kurtoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirirken, İBB Spor Kulübü'nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan sporcusu Zeynep Kökbiber, Atatürk için yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. İmamoğlu'nun ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde yaptı.

'Ben 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum'

Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan 'genelge hatırlatmasını' eleştirdi. "Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım.

16 Mayıs'ta, İstanbul'dan büyük umutla yola çıkan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, gerçekten büyük baskı altında, büyük yılgınlık içerisindeki, yokluk içerisindeki bir halkı, büyük bir İnançla yola çıkartmış, kurtuluş mücadelesi verilmiş ve ardından güzel Cumhuriyet’i bize emanet etmişler. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve o dönemde büyük mücadelenin içinde olan bugünkü 83 milyonun bütün atasının, dedesinin, ninesinin, şehitlerimizin, gazilerimizin hepsine büyük borcumuz var. Ruhları şad olsun. Hepsini minnetle anıyoruz.

'Bence bunu halk da istiyor'