Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamlarını bütünüyle reddediyoruz

ABD Yönetimi’ni, liderlerimize yönelik haksız ve asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi’ndeki vetonun kaldırılması bu alanda atılabilecek önemli bir ilk adım olacaktır.