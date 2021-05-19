Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlüleri eleştirdi: Adamdır

Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan oyuncu Tolga Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abi ile çekilen fotoğrafları siliyormuş" dedi.

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, son zamanlarda yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim" ifadesini kullandı.