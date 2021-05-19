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    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan üçünün ölmeden kısa süre önce çektikleri veda videosunda seslendikleri 'Mert', ölen gençlerden Neşet Dalgın'ın (24), Suriye'de uzman onbaşı olarak görev yapan kardeşi Mert Dalgın (23) çıktı.

    Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin rapor tamamlandı

    © DHA
    Türkiye
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    Manisa'da yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümüne ilişkin uzmanlık raporu tamamlandı. Gençlerden birinin yuşturucu maddeden yaşamını yitirdiği, diğer 3'ünün de av tüfeğiyle intihar ettikleri belirtildi. Başsavcılık, ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardından olayla ilgili 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, biri uyuşturucudan diğer 3'ünün de av tüfeğiyle intihar ettiği değerlendirilen dört gencin ölümüyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

    Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun yine olay yerinde bulunan kırma av tüfeğinden atıldığı tespit edildi.

    Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek'e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

    'Herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmamıştır'

    Raporda ayrıca, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta başka birine ait parmak izinin tespit edilmediği vurgulandı. Cinayet şüphesi ile boğuşma sırasında katil ya da katil zanlılarının gençlerin tırnaklarında doku örneği bırakabileceği ihtimaline karşın DNA incelemesi yapıldığına da raporda dikkat çekilip, "4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

    Olayda ilk hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığı, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda vurgulandığı ifade edildi.

    'Soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadı'

    Raporda, Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Raporda, 4 gencin başkaca bir kimseyle irtibat kurmadıkları ve başka şüpheliye rastlanmadığı, Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı ifade edildi.

    Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, raporun ardından 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya yer' olmadığına karar verdi.

    Ne olmuştu?

    Geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin, kuaför Neşet Dalgın, elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu almıştı. Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı almıştı.

    İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etmişti.

    Etiketler:
    Muharrem Zengin, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcılık, İntihal, Uyuşturucu, Ahmetli, Manisa
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