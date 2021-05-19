Çavuşoğlu, Filistin'deki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, 20 Mayıs'ta düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacağı belirtildi.

Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri bakanlarıyla bugün New York'a seyahat edecek Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.