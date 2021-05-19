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    Rana Azap-Thodex

    Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap: Müşteri talebine göre fiyat belirlediler

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    Türkiye
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    Kripto para borsası Thodex’le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlendiğini anlattı.

    Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) aktardığına göre, dün yakalanan şüpheli finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, 2016 yılında, firari Faruk Fatih Özer’e ait olan yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını, Özer’in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olduğunu, ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını anlattı.

    Bir süre işsiz kaldıktan sonra, 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Koineks yani Thodex adlı şirkette işe başladığını kaydeden Azap, burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini belirtti. Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.

    Genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını söyleyen Azap, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını ileri sürdü.

    Kendisine müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlenmesinin söylendiğini belirten Azap, nişanlısının da "Sizin firmada Dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL’yi yatırdıklarını anlattı. Böyle bir şey olabileceğini hiç hissetmediğini öne süren Azap, patronu Özer’in yurtdışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir menfaat sağlamadığını, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti.

    Müşteri çekmek için ünlülerle reklam yaptılar

    Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi.

    Özer kardeşlerin diğer borsaların hacimlerinin büyük olmasından şikayet edip, kendilerinin de hacmi yükseltmeleri gerektiğini söylediklerini ifade eden Azap, ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer’in sık sık odaya kapanarak, toplantı yaptığını anlattı.

    Parayı yurtdışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğine iddia eden söyleyen Azap'ın kendisiyle ilgili suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

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    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Kripto para, Dogecoin, Faruk Fatih Özer, Thodex
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