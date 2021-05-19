Eşini döverken görüntülenmişti: Eniştesini, ablasını dövdüğü için öldürmüş

Adana'da Galavizh Ayoubi Amirabad’ı darp ettiği için tutuklanıp dün bırakılan Zülküf Coşkun'un ablasını darp eden eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı. Amirabad, "Bizi de öldurebilir. Korkuyorum" dedi.

Adana'da İranlı eşi Galavizh Ayoubi Amirabad’ı darp ederken görüntüleri ortaya çıkınca geçen ay tutuklanan Zülküf Coşkun, dün görülen duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Zülküf Coşkun'un 14 yıl önce, ablasını darp eden eniştesi Ali Akarsu'yu tabancayla öldürmekten 10 yıl ceza aldığı ve 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2015'te tahliye olduğu ortaya çıktı. Eşinin tahliyesi sonrası uyuyamadığını belirten Amirabad, “Aynısı bizim başımıza gelir diye korkuyorum” dedi.

İranlı mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 2015'te Türkiye'ye geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile evlendi. Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda geçimsizlik yaşamaya başladı. Zülküf Coşkun, 14 Nisan'da Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi Amirabad’ı tekme ve tokat atarak dakikalarca darp ederken 16 yaşındaki kızı o anları telefonla kaydetti.

Görüntülerde Coşkun'un, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" dediği duyuluyordu. Videoyu sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine gözaltına alınan Zülküf Coşkun, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ev hapsiyle tahliye edildi

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Zülküf Coşkun, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Zülküf Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanırken, Galavizh Ayoubi Amirabad salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak Coşkun’un ev hapsiyle tahliyesine, bir sonraki duruşmanın ise 16 Kasım’da görülmesine karar verdi.

8 yıl cezaevinde kaldı

Şiddet suçundan yargılanan Zülküf Coşkun’un 2007 yılında ablasına şiddet uygulayan eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı. Ablasını darp eden Ali Akarsu ile tartışan Coşkun tabancayla ateş açtı. Tutuklanan Coşkun, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle birlikte 10 yıl hapis cezası aldı. 8 yıl cezaevinde kalan Coşkun, 2015 yılında tahliye oldu.

‘İnsanları rahatça öldürebilir’

Eşinin ev hapsiyle tahliyesi sonrası konuyan Galavizh Ayoubi Amirabad, öldürülmekten korktuğunu söyledi.

Çocuklarının güvende olmasını istediğini kaydeden Amirabad, “Beni dövdüğü gün bayıldığım sırada ‘Çıkar çıkmaz ben bunları öldüreceğim’ dediğini komşum duymuş. Bu tehditlerinden dolayı her an korkuyoruz. Yaşamak istiyorum. Ben öldükten sonra ceza verilmesinin bir anlamı yok. Ankara’da eniştesini öldürüp 8 yıl hapis yattı. Adam öldürme korkusu yok, insanları rahatça öldürebilir. Eniştesini, kız kardeşine kötü davranıyor, onu dövüyor diye öldürmüş. Böyle düşünüp cinayet işleyen biri beni öldürmeye çalışıyor. Paradoks var benim gözümde” dedi.

‘Suça eğilimli bir kişi olduğu ortada’

Amirabad’ın avukatlarından Umut Tamer Topuz ise “Evlendikten sonra sürekli olarak tehdit ve hakarete maruz kalmış. Kızı da şiddete maruz kalmış. Sanığın suça eğilimli bir kişi olduğu ortada. Daha önceden cinayetle ilgili sabıkası var. Kasten adam öldürmekten ceza almış” ifadesini kullandı.