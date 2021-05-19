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    Kahramanmaraş'ta, kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Kadir Işık

    Kızını taciz ettiği iddia edilen kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi

    © DHA
    Türkiye
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    Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i öldürdüğü iddiasıyla 'Kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık'ın cezası Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. 3 ay önce tahliye edilen Işık'a 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

    'Kahramanmaraş'ta gerçekleşen olayda, bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir Işık, kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu.

    Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çetin, tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Çetin, birkaç saat sonra öldü.

    'Kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemeye Tamer Çetin'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda Kadir Işık, önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Hem Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de cumhuriyet savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Işık'ın tahliyesine karar verdi.

    'Ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı'

    2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Işık, kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim." 

    Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir" diye konuştu.

    Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Işık'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı. Mahkeme oy birliğiyle Işık'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Işık'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.

    Etiketler:
    Kadir Işık, Hapis, Ceza, Taciz, Kahramanmaraş
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