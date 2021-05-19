Şanlıurfa Valiliği: Koronavirüs genelgelerine tepki gösteren savcıya inceleme başlatmadık

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüsle ilgili genelgeleri ve aşılama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlattıklarına dair haberi yalanladı.

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, "Muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlattıklarına dair haberleri yalanladı.

Valiliğin açıklamasında "İlimiz, Viranşehir İlçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un pandemi tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından, adı geçen savcı hakkında Valiliğimiz tarafından inceleme - soruşturma başlatıldığı şeklinde bazı yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dendi.

Söz konusu açıklamada "Hakim ve Savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık bir şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır" vurgusu yapıldı.

Ne olmuştu?

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Akbulut, sosyal medya hesabında görüntülü olarak yayınladığı konuşmada, pandemi döneminde çıkarılan genelgelerin 'hukuki olmadığını' savunmuş ve "Ben personel bulamazken metropollerde polis maske mesafe denetimi yapıyor. Bu kabul edilir değil" demişti.

Aşılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi gereği re'sen soruşturma açtığı duyuran Akbulut. "Herkes böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olsun ve ellerindeki delilleri bu soruşturmaya göndersin. Bunlar çok ciddi iddialar" ifadesini kullanmıştı.

"Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim" diyen Akbulut'un videosu sosyal medyada gündem olmuştu.