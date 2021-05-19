İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partili gençlerle buluştu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Akşener, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas ve Genel Merkez Gençlik Teşkilatı ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın moderatörlüğünde partili gençlerle buluştu.

İYİ Parti Gençlik Kolları il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Akşener, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.