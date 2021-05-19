Sedat Peker, Cüneyt Özdemir'in yayınına yorum yaptı: 'Namusu maaşından fazla olan gazetecilere selam olsun'

Sedat Peker, Cüneyt Özdemir’in Kenan Taş'ı konuk ettiği canlı yayın sırasında yorum olarak “Namusu maaşından fazla olan gazetecilere selam olsun” yazdı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, gazeteci Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan paylaşmasıyla ilgili YouTube kanalından canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in yayınına Sedat Peker bir yorum yaptı.

Programın açık olan chat alanına 'Reis Sedat Peker' hesabıyla, “Namusu maaşından fazla olan gazetecilere selam olsun” diye yazıldı.

© Fotoğraf : YouTube Sedat Peker: Namusu maaşından fazla olan gazetecilere selam olsun

Hadi Özışık, önceki gün ise gazeteci Cüneyt Özdemir'in programında "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" demişti. Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu dün akşam sosyal medyadan yayınlamıştı.