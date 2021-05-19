İddia: Hadi Özışık, tv100'deki programdan kovuldu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, görüntülü görüşmelerini sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından Hadi Özışık'ın, tv100'de yorumcu olarak katıldığı programla ilişiğinin kesildiği öne sürüldü.

Sedat Peker'in, dün gece Twitter'da paylaştığı videoların ardından gündemin ilk sıralarına yerleşen internethaber.com'un kurucusu Hadi Özışık'ın tv100'de yorumcu olarak katıldığı programdan kovulduğu öne sürüldü.

Medyakoridoru'nun haberine göre, tv100'de yayınlanan 'Sağlı Sollu' programının yorumcularından olan Hadi Özışık'ın programla ilişiği kesildi. Kaynaklar, kararın bu sabah tebliğ edildiğini ve Özışık'ın yakın çevresiyle de durumu paylaştığını belirtti.

Moderatörlüğünü Ahu Özyurt'un üstlendiği programda Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.