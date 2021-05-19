İstanbul'da 'hayat eve sığmıyor' protestosu

İstanbul Kadıköy'de Türkiye'de pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi. Bir grup protestocu kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

Kadıköy'de koronavirüs kısıtlamalarının protesto edildiği bir eylem gerçekleştirildi.

'Hayat eve sığmıyor' adı verilen protesto eyleminde katılımcılar, 'Yeter biz özgürüz' yazan pankartlarla atılan sloganlar sonrası bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada koronavirüsün açık alanda bulaşıcılığının düşük olması nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yerinde olmadığı savunuldu.

​Saat 19.00'da başlayan eylem yaklaşık bir saat sonra sona erdi.