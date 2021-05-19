İstanbul'da 'hayat eve sığmıyor' protestosu

Kadıköy'de koronavirüs kısıtlamalarının protesto edildiği bir eylem gerçekleştirildi.
'Hayat eve sığmıyor' adı verilen protesto eyleminde katılımcılar, 'Yeter biz özgürüz' yazan pankartlarla atılan sloganlar sonrası bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada koronavirüsün açık alanda bulaşıcılığının düşük olması nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yerinde olmadığı savunuldu.
Kadıköy'de 'hayat eve sığmıyor' protestosu düzenleniyor https://t.co/VTBW2j4mZZ pic.twitter.com/JXabTWuUNg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2021
Saat 19.00'da başlayan eylem yaklaşık bir saat sonra sona erdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)