AK Parti milletvekili Sofuoğlu, dünyanın en hızlı Ferrari'sini aldı

AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu, yeni bir lüks araç daha aldı. Sofuoğlu'nun yabancı uyruklu eşinin üzerine alınan SF90 model araç, dünyadaki en hızlı Ferrari olarak biliniyor.

Eski Dünya Supersport şampiyonu AK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun yurt dışında ortalama fiyatı 680 bin Euro (6 milyon 800 bin lira) olan Ferrari marka aracı eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine aldığı öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, lüks araç ‘MA-MZ harf grubuna' tescil edildi yani misafir araç statüsünde. Sofuoğlu'nun lüks aracına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödememek için bu yöntemi izlediği belirtiliyor.

Sofuoğlu’nun satın aldığı 2021 model Ferrari SF90 Stradale aracın Türkiye fiyatı vergiler dahil 16 milyon lira civarında. Ferrari F90 Stradale’de 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor ile 3 adet elektrik motoru bulunuyor ve bu motor sistemi toplamda 1000 beygir güç ile 800 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, maksimum hız değerinin ise 340 km/s olduğu da belirtiliyor.

Meclis’e Lamborghini ile gitmişti

1983 yılında Sakarya Akyazı’da dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu,’de İtalya’daki Imola Pisti’nde düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

5 kez dünya şampiyonu olan ve 24 Haziran 2018 yılında AK Parti Sakarya milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, mazbata almaya Lamborghini Aventador otomobili ile TBMM’ye gitmişti. Sofuoğlu’nun aracının ‘misafir araç’ plakalı olması dikkat çekmişti.

Sofuoğlu, lüks otomobilin eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

AK Partili vekilin Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce’de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin euroya satışa çıkarılmıştı. İlanda otomobilin plakası kapatılırken, ‘Yabancıdan yabancıya’ satışın yapılacağı bildirildi.