Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor https://t.co/b5uNTo9aea — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.

Akşener'in ifadeleri ile ilgili, Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor." dedi.