Bakan Soylu: Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi

-Thodex soruşturmasında son durum ne?

-Terör örgütleriyle mücadelede hangi adımlar atılıyor?

-Organize suç örgütlerine dair tartışmaları nasıl değerlendiriyor?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merak edilen soruları @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/rpRXhYoCvS