Kütahya'da esnaf, pandeminin bir an önce bitmesi için kurban kesip dualar etti.

Esnaf Ahmet Uygar, “Pekmezpazarı Caddesi esnafları olarak toplanıp hem corona virüsünün bitmesi, hem de caddemizdeki hayatını kaybeden esnaf arkadaşlarımızın ve hayatını kaybeden çarşı esnafının hayrı için böyle kurban kesimi yapalım istedik. Allah hayrı geçenlerden razı olsun” dedi.