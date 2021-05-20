İstanbul'da IŞİD operasyonu: ABD Konsolosluğu'na 500 metre uzaklıktaki ev basıldı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan adres ise, ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede IŞİD'e yönelik operasyon yaptı.

İstinye'de ev baskını

Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerYapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi oldu. 4 katlı binanın 4. Katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Gecekonduya operasyon

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu. Yapılan baskında evde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.